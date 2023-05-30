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Над Дніпропетровщиною вночі збили ворожий безпілотник

Сьогодні 09:00
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У небі над Дніпропетровською областю вночі 30 травня збили російський безпілотник.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною вночі збили ворожий безпілотник

 Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Найімовірніше, це був Шахед-136. Ворожу ціль приземлили бійці повітряного командування «Схід».

Обстрілів нашої області цієї ночі не було, зазначив Лисак.

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