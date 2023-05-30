Над Дніпропетровщиною вночі збили ворожий безпілотник

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Найімовірніше, це був Шахед-136. Ворожу ціль приземлили бійці повітряного командування «Схід».
Обстрілів нашої області цієї ночі не було, зазначив Лисак.
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