Над Дніпропетровщиною вночі збили ворожий безпілотник

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Обстрілів нашої області цієї ночі не було, зазначив Лисак.

Найімовірніше, це був Шахед-136. Ворожу ціль приземлили бійці повітряного командування «Схід».

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У небі над Дніпропетровською областю вночі 30 травня збили російський безпілотник.