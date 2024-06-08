Над Дніпропетровщиною вночі збили 2 шахеди

Вночі оборонці неба збили над областю два шахеди.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі оборонці неба збили над областю 2 шахеди – у Дніпровському та Синельниківському районах. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог застосовував дрони-камікадзе й артилерію. Під ударом – Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади, — йдеться у дописі очільника ОВА.