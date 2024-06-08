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Над Дніпропетровщиною вночі збили 2 шахеди

Сьогодні 08:35
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Вночі оборонці неба збили над областю два шахеди.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною вночі збили 2 шахеди

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі оборонці неба збили над областю 2 шахеди – у Дніпровському та Синельниківському районах. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог застосовував дрони-камікадзе й артилерію. Під ударом – Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Ворожий артобстріл обірвав життя 70-річного чоловіка у Червоногригорівській громаді.

Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя, ще 5 – понівечені.

Побиті господарські споруди. Наслідки ще уточнюються.

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