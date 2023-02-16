Над Дніпропетровщиною вночі було збито 5 ворожих ракет, 6 розірвалася у повітрі, – ПК “Схід”

Сьогодні вночі росіяни знову тероризували Україну ракетами.

Як повідомили в повітряному командуванні “Схід”, уночі над Дніпропетровщиною було збито п’ять ворожих ракет, шоста розірвалася у повітрі. Ще одну ракету ліквідували над Запорізькою областю.

Тримаємо стрій, – написали військові.

У свою чергу, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що всього росіяни запустили 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета “Онікс”). Вони цілилися по критичній інфраструктурі України.

Сили та засоби Збройних сил України знищили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

Ми вистоїмо й обов’язково переможемо! – додав Валерій Залужний.

росія – країна-терорист.

Читайте також:

Українська

Автор: