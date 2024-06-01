Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожий БпЛА розвідник

Сили ППО знищили розвідувальний БпЛА.

Про це повідомили у ПвК “Схід”.

Станом на 13:00 01.06.2024 року в Павлоградському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено БпЛА розвідник противника, — йдеться у дописі Командування.

За попередньою інформацією, Захисники неба знищили російський “Орлан-10”.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наші оборонці збили БпЛА в Павлоградському районі. Ймовірно, то був Орлан, — додав очільник ОВА.

Сьогодні ми писали про те, що ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

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