Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожий БпЛА розвідник

Про це повідомили у ПвК “Схід”.
Станом на 13:00 01.06.2024 року в Павлоградському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено БпЛА розвідник противника, — йдеться у дописі Командування.
За попередньою інформацією, Захисники неба знищили російський “Орлан-10”.
Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наші оборонці збили БпЛА в Павлоградському районі. Ймовірно, то був Орлан, — додав очільник ОВА.
Сьогодні ми писали про те, що ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.
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