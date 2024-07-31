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Над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожий безпілотник

Сьогодні 16:20
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Над Дніпропетровською областю збили розвідувальний дрон.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожий безпілотник

У небі над Дніпропетровщиною сьогодні вдень, 31 липня, збили ворожий розвідувальний дрон.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“«Мінус» ворожий розвіддрон в області! Його збили наші оборонці неба. Дякую за влучну роботу!”, – написав Микола Лукашук.

Про успішну роботу ППО по ворожій цілі повідомив і голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

“Наші знищили ворожий розвідувальний дрон. Дякую, оборонці, за захист Дніпропетровщини 24/7! Кращі”, – написав Сергій Лисак.

О 16:15 у Дніпрі було чути ще один вибух. О 16:26 голова Дніпрова повідомив, що збили ще один дрон.

“В області знову працювали захисники неба. І знову – на чудово! У регіоні збили ще один розвідувальний БПЛА”, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що на Дніпропетровщині 31 липня пролунає запланований вибух.

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