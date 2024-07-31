Над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожий безпілотник

У небі над Дніпропетровщиною сьогодні вдень, 31 липня, збили ворожий розвідувальний дрон.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
“«Мінус» ворожий розвіддрон в області! Його збили наші оборонці неба. Дякую за влучну роботу!”, – написав Микола Лукашук.
Про успішну роботу ППО по ворожій цілі повідомив і голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
“Наші знищили ворожий розвідувальний дрон. Дякую, оборонці, за захист Дніпропетровщини 24/7! Кращі”, – написав Сергій Лисак.
О 16:15 у Дніпрі було чути ще один вибух. О 16:26 голова Дніпрова повідомив, що збили ще один дрон.
“В області знову працювали захисники неба. І знову – на чудово! У регіоні збили ще один розвідувальний БПЛА”, – написав Сергій Лисак.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що на Дніпропетровщині 31 липня пролунає запланований вибух.
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