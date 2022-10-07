Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)

Сьогодні мешканці Дніпра можуть помилуватися незвичайними хмарами - перистими.

Про це повідомляє dnepr.info.

Метеорологи називають такі хмари циррус, а ось «в народі» їх прозвали перистими або пір’ястими.

Це один із різновидів хмар, які утворюються досить високо, приблизно на висоті 8-12 км. На цих рівнях температура досягає -40 градусів, тому маса повітря з великим вмістом водяної пари, замість капель води, утворює кристали льоду. А завдяки сильному вітрові, який рухає їх, і з’являються характерні клаптики в небі.

За формою пір’ясті хмари нагадують пір’я, промені або нитки.

Зазвичай такі хмари в небі віщують хорошу, але трохи прохолодну погоду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Перемога з’явилося незвичайне графіті.

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