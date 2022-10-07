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Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)

Сьогодні 18:27
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Сьогодні мешканці Дніпра можуть помилуватися незвичайними хмарами - перистими.

Новости Днепра про Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)

Про це повідомляє dnepr.info.

Метеорологи називають такі хмари циррус, а ось «в народі» їх прозвали перистими або пір’ястими.

Новости Днепра про Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)

Це один із різновидів хмар, які утворюються досить високо, приблизно на висоті 8-12 км. На цих рівнях температура досягає -40 градусів, тому маса повітря з великим вмістом водяної пари, замість капель води, утворює кристали льоду. А завдяки сильному вітрові, який рухає їх, і з’являються характерні клаптики в небі.

Новости Днепра про Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)

За формою пір’ясті хмари нагадують пір’я, промені або нитки.

Новости Днепра про Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)

Зазвичай такі хмари в небі віщують хорошу, але трохи прохолодну погоду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Перемога з’явилося незвичайне графіті. 

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