Наче вийшов з казки: поблизу Дніпра знайшли незвичний “ельфійський” гриб (ФОТО)

На Дніпропетровщині знайшли незвичний гриб.

Незвичайною знахідкою поділилася місцева мешканка Ольга в спільноті “Царство грибів”.

Сезон 2023 відкрито. Вперше в житті зустріла. Саркосцифа. 04.01.2023 Дніпропетровщина, – зазначила вона в дописі.

Хоча з першого погляду може здатися, що це лісова квітка або ягода, але ні – це гриб. Саркосцифа яскраво-червона, іноді має назву ельфійська шапка, ельфійська чаша (Sarcoscypha coccinea) — вид грибів роду саркосцифа (Sarcoscypha). Росте на відмерлій деревині, а з’являється зазвичай після сходження снігу у березні. Іноді його можна знайти взимку, якщо на вулиці тепло. Як і сталося цього року.

Зовнішній вигляд нагадує чашу або бокал, внутрішня частина яскраво-червоного кольору, а зовнішня – білувата. Ніжка невелика, білуватого кольору, висотою 1-3 см.

За деякими даними, має лікувальні властивості та раніше використовувався індійськими племенами в народній медицині, як кровоспинний засіб.

Науковці зазначають, що саркосцифа – своєрідний індикатор чистого довкілля, бо цей гриб не можна зустріти поблизу забруднених промислових міст або доріг. Зазвичай, він водиться в заповідниках, або в лісах які далеко від населених пунктів. За словами Ольги, вона знайшла саркосцифу в лісі на Новомосковщині.

Гриб вважається їстівним, його смажать, відварюють та роблять з ним салати. Цікаво, що після термічної обробки він не втрачає яскраво-червого забарвлення.

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