Наче величезна піраміда: у Дніпрі біля проспекту Науки планують побудувати новий ЖК

У Дніпрі в районі ринку “Нагорка” біля проспекту Науки можуть звести 13-поверховий ЖК.

Новобудову планують побудувати на розі вулиць Архітектора Олега Петрова (колишня Чернишевського) та Бригадної. Минулого року проєкт забудови на цій ділянці вже презентували, але у профільному управлінні міністерства культури вимагали його переробити. Адже тут знаходяться 5 історичних будинків. На початку травня архітектор Михайло Аліпов представив новий проєкт на архітектурно-містобудівній раді.

Про це повідомляє “gorod.dp.ua”.

“Ми розробили проєкт, який максимально шанобливо ставиться до історичного середовища, зберігає цінні будинки, які зберігають атмосферу старої садибної забудови Катеринослава. При цьому новий об’єкт органічно взаємодіє з сусідньою «сталінкою», з якою наш комплекс, до того ж матиме спільний двір і виїзд. «Погравши» зі ступеневістю комплексу, ми не втратили акценту на кутовій частині з історичним об’єктом”, – розповів Михайло Аліпов.

Так, біля проспекту Науки (колишній проспект Гагаріна) з’явиться ЖК з об’єктами торгово-розважального призначення. Забудовники мають зберегти і включити до складу новобудови 5 фасадів старовинних особняків. Два тільки реставрують, а ще 3, які мають гірший стан, розберуть та відновлять.

Над історичними фасадами на два поверхи здійметься стилобатна частина нового ЖК. Висотність забудови зростатиме вглиб кварталу: частина нового комплексу, що виходить на вулицю Архітектора Петрова, буде заввишки 7 поверхів, а найвища – матиме 13 поверхів.

У комплексі розмістять 199 однокімнатних квартир та 9 апартаментів. Також там буде 246 паркувальних місць, 4 магазини, нормативні майданчики і 7 офісних приміщень.

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