На це звернули увагу в Facebook-спільноті “Центральний район”.
Аварійний балкон розташований у будинку внизу проспекту Олександра Поля біля АТБ. Шматок облицювання фасаду звисає над головами людей вже не перший тиждень і здається ніби ось-ось впаде.
Кожного разу коли стою на зупинці. Дивлюся с жахом не це. Низ проспекту Поля біля АТБ, – пише місцева жителька.
Дніпряни звернули увагу на те, що балкон поверхом вище також не в найкращому стані. Поки що місцеві радять оминати цей будинок, аби не шматок тинькування не впав комусь на голову.
Нагадаємо, у Дніпрі на Фабра фасад будинку посипався на тротуар: постраждала жінка.
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