Наче ось-ось впаде: у Дніпрі на проспекті Поля над головами людей нависає шматок фасаду (ФОТО) - Днепр Инфо
Наче ось-ось впаде: у Дніпрі на проспекті Поля над головами людей нависає шматок фасаду (ФОТО)
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Сегодня 11:35

На проспекті Поля з балкона звисає шматок фасаду.

Новости Днепра про Наче ось-ось впаде: у Дніпрі на проспекті Поля над головами людей нависає шматок фасаду (ФОТО)

На це звернули увагу в Facebook-спільноті “Центральний район”.

Аварійний балкон розташований у будинку внизу проспекту Олександра Поля біля АТБ. Шматок облицювання фасаду звисає над головами людей вже не перший тиждень і здається ніби ось-ось впаде.

Кожного разу коли стою на зупинці. Дивлюся с жахом не це. Низ проспекту Поля біля АТБ, – пише місцева жителька.
 
 Позаяк це балкон квартири, тобто приватна власність, вплинути на власників помешкання, аби ті відремонтували фасад, важко.
 

Новости Днепра про Наче ось-ось впаде: у Дніпрі на проспекті Поля над головами людей нависає шматок фасаду (ФОТО)

Дніпряни звернули увагу на те, що балкон поверхом вище також не в найкращому стані. Поки що місцеві радять оминати цей будинок, аби не шматок тинькування не впав комусь на голову.

Нагадаємо, у Дніпрі на Фабра фасад будинку посипався на тротуар: постраждала жінка.

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Новости Днепра про Наче ось-ось впаде: у Дніпрі на проспекті Поля над головами людей нависає шматок фасаду (ФОТО)Українська

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