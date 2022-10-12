Наче крокодил: на Дніпропетровщині рибалка піймав гігантську щуку (ФОТО)

Рибалка в Кривому Розі спіймав гігантську щуку.
Чоловік рибачив у водоймі на Гданцевці та витягнув з річки гігантську щуку. Своїм досягненням поділився в місцевому телеграм-каналі. За словами рибалки, риба довжиною один метр і вагою вісім кілограм.
Місцеві зазначають, що це дійсно унікальний улов для цієї місцевості, бо риба такої величини там не водиться. Скоріш за все, гігантська щука припливла із Карачунів.
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