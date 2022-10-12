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  • Наче крокодил: на Дніпропетровщині рибалка піймав гігантську щуку (ФОТО)

Наче крокодил: на Дніпропетровщині рибалка піймав гігантську щуку (ФОТО)

Сьогодні 12:00
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Рибу порівняли з крокодилом.

Новости Днепра про Наче крокодил: на Дніпропетровщині рибалка піймав гігантську щуку (ФОТО)

Рибалка в Кривому Розі спіймав гігантську щуку.

Чоловік рибачив у водоймі на Гданцевці та витягнув з річки гігантську щуку. Своїм досягненням поділився в місцевому телеграм-каналі. За словами рибалки, риба довжиною один метр і вагою вісім кілограм.

Місцеві зазначають, що це дійсно унікальний улов для цієї місцевості, бо риба такої величини там не водиться. Скоріш за все, гігантська щука припливла із Карачунів. 

Новости Днепра про Наче крокодил: на Дніпропетровщині рибалка піймав гігантську щуку (ФОТО)

Вмійману щуку порівняли з крокодилом

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Новости Днепра про Наче крокодил: на Дніпропетровщині рибалка піймав гігантську щуку (ФОТО)Українська

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