Наче крокодил: на Дніпропетровщині рибалка піймав гігантську щуку (ФОТО)

Рибу порівняли з крокодилом.

Рибалка в Кривому Розі спіймав гігантську щуку.

Чоловік рибачив у водоймі на Гданцевці та витягнув з річки гігантську щуку. Своїм досягненням поділився в місцевому телеграм-каналі. За словами рибалки, риба довжиною один метр і вагою вісім кілограм.

Місцеві зазначають, що це дійсно унікальний улов для цієї місцевості, бо риба такої величини там не водиться. Скоріш за все, гігантська щука припливла із Карачунів.

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