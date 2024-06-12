Наче диявол з отруйними зубцями: у Дніпрі помітили небезпечного павука (ФОТО)

Отруйного павука помітили у Дніпрі.

Жителі Дніпра постійно знаходять в межах міста цікавих представників флори та фауни. Цього разу місцева жителька сфотографувала невідомого червоного павучка. Світлину шестипалого вона опублікувала в тематичній Facebook-спільноті та попросила визначити, що це за створіння.

У коментарях знавці зазначили, що це Dysdera crocata – павук-мокриця. Таку назву отримав через те, що полюбляє полювати на мокриць. Для України досить незвичний, але його часто можна зустріти у будівлях, підвалах та теплицях.

Павук досить мініатюрний, його розміри не перевищують 15 мм. Має “спайдерменське” забарвлення, хоча деяким людям він нагадує диявола. Побачити його вдень важко, адже шестипалий веде “вампірський” нічний спосіб життя.

Це отруйний павук, але людей кусає тільки тоді, коли вони “нападуть” перші. Після укусу може розпочатися свербіж, а в алергіків виникне алергічна реакція. Проте якщо шестипалого не чіпати, то він досить миролюбний.

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