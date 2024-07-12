Наче болото: у Дніпрі через аномальну спеку вперше зацвіло озеро, яке завжди було чистим

У Дніпрі цвіте озеро, яке до цього завжди було чистим.

Нещодавно жителі Дніпра помітили, що крім річок почали цвісти також озера, які раніше були чистими навіть у шалену спеку. Зокрема, позеленів Котлован – штучний ставок в Індустріальному районі біля вулиці Журналістів.

На це звернули увагу в місцевій Facebook-спільноті.

На відео, яке поширили місцеві жителі видно, що озеро набуло темно-зеленого відтінку і почало нагадувати болото. Місцеві кажуть, що раніше такого ніколи не бачили. Ще буквально кілька тижнів тому вода була чистою.

У таких кардинальних змінах екосистеми ставка звинувачують спеку та скиди промислових підприємств, яких в цьому районі чимало.

Дніпряни зазначають, що з такою погодою як зараз, варто очікувати й мору жителів цього озера.

Втім, у ставку купаються як качечки, так і місцеві жителі. Але не всі готові ризикувати та плескатися в зеленій воді, тому багато хто скасував свій літній відпочинок на озері.

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