Наче болото: у Дніпрі через аномальну спеку вперше зацвіло озеро, яке завжди було чистим

Нещодавно жителі Дніпра помітили, що крім річок почали цвісти також озера, які раніше були чистими навіть у шалену спеку. Зокрема, позеленів Котлован – штучний ставок в Індустріальному районі біля вулиці Журналістів.
На це звернули увагу в місцевій Facebook-спільноті.
На відео, яке поширили місцеві жителі видно, що озеро набуло темно-зеленого відтінку і почало нагадувати болото. Місцеві кажуть, що раніше такого ніколи не бачили. Ще буквально кілька тижнів тому вода була чистою.
У таких кардинальних змінах екосистеми ставка звинувачують спеку та скиди промислових підприємств, яких в цьому районі чимало.
Дніпряни зазначають, що з такою погодою як зараз, варто очікувати й мору жителів цього озера.
Втім, у ставку купаються як качечки, так і місцеві жителі. Але не всі готові ризикувати та плескатися в зеленій воді, тому багато хто скасував свій літній відпочинок на озері.
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