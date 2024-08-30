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  • Начальник логістики військової частини вирубав дерев в Криворізькому районі на 300 тис грн

Начальник логістики військової частини вирубав дерев в Криворізькому районі на 300 тис грн

Сьогодні 14:23
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Начальник логістики однієї із військових частин на Дніпропетровщині незаконно напиляв дерев на 300 тисяч гривень.

Новости Днепра про Начальник логістики військової частини вирубав дерев в Криворізькому районі на 300 тис грн

53-річний підполковник військової частини підробив документи, які дозволили вирубати дерева у Новопільській громаді.

Для здійснення робіт чоловік підшукав ФОПа, який виконав роботи нібито на благодійних засадах для ЗСУ. Таким чином підполковник збагатився на 300 тисяч гривень.

Збитки, завдані державі, за незаконну вирубку складають 300 000 грн. Тепер начальника логістики судитимуть за шістьома статтями. Йому загрожує штраф або позбавлення волі до семи років.

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Новости Днепра про Начальник логістики військової частини вирубав дерев в Криворізькому районі на 300 тис грнУкраїнська

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