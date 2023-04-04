Набирайте все: у декількох районах Дніпра знову не буде води через аварію

Як повідомили в КП Дніпроводоканал, на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції знову аварія. Якщо у вас не було води в неділю, то ситуація може повторитися.
Наразі знизили тиск на низці вулиць, але через декілька годин почнуться затяжні ремонтні роботи, тому варто зробити запаси, бо скоріше за все, воду вимкнуть.
Станом на 09:30 знову склалася аварійна ситуація на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції, яка може призвести до зупинки станції в цілому. В зв’язку з чим буде знижено тиск, або частково відсутність водопостачання за такими адресами:
Правобережна частина міста в межах вулиць Набережна Заводська, ж/м Червоний Камень, ж/м Покровський, ж/м Парус-1, 2, Січеславська набережна, Набережна Перемоги, ж/м Західний;
Лівобережна частина міста в межах вулиць проспект Слобожанський, ж/м Сонячний;
Без води можуть залишитися будинки за наступними адресами:
Скільки триватимуть ремонтні роботи не уточнюється.
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