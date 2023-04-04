Набирайте все: у декількох районах Дніпра знову не буде води через аварію

У Дніпрі через можливу аварію на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції у декількох районах міста знову не буде води.

Як повідомили в КП Дніпроводоканал, на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції знову аварія. Якщо у вас не було води в неділю, то ситуація може повторитися.

Наразі знизили тиск на низці вулиць, але через декілька годин почнуться затяжні ремонтні роботи, тому варто зробити запаси, бо скоріше за все, воду вимкнуть.

Станом на 09:30 знову склалася аварійна ситуація на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції, яка може призвести до зупинки станції в цілому. В зв’язку з чим буде знижено тиск, або частково відсутність водопостачання за такими адресами:

Правобережна частина міста в межах вулиць Набережна Заводська, ж/м Червоний Камень, ж/м Покровський, ж/м Парус-1, 2, Січеславська набережна, Набережна Перемоги, ж/м Західний;

Лівобережна частина міста в межах вулиць проспект Слобожанський, ж/м Сонячний;

Без води можуть залишитися будинки за наступними адресами:

просп. Слобожанський, буд. 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33;

просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72;

вул. Батумська, буд. 8-64;

вул. Старочумацька, буд. 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,

вул. Яскрава, буд. 1-41;

вул. Дебальцівська, буд. 21, 23, 28, 29,

вул. Осіння, буд. 7-13,

вул. Кожем’яки, буд.1,3,5,7,9,11,17,19;

просп. Слобожанський, буд. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85;

вул. Дарницька, буд. 4,7,9,11;

вул. Калинова, 81, 82, 82а, 82б, 84, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а;

Софії Ковалевської, 67, 69, 71, 71а, 73, 74, 74а, 75, 84, 86, 88, 90;

вул. Байкальска, 78, 80, 82;

Холодильна, 57, 55, 59, 61;

Янтарна, 71, 73, 73а, 79, 81, 81а, 83.

Скільки триватимуть ремонтні роботи не уточнюється.

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