Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать воду

У Дніпрі запланували маштабне відключення води.

Про це попередили в КП Дніпроводоканал.

Повідомляється, що частина мешканців Самарського району Дніпра на два дні залишиться без води. Це пов’язано з роботами для забезпечення стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023рр. на очисних спорудах водопостачання насосно-фільтрувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол.

З 8:00 25 жовтня до 19:00 26 жовтня буде припинено водопостачання мешканців та споживачів: