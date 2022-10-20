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  • Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать воду

Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать воду

Сьогодні 17:50
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У Дніпрі запланували маштабне відключення води.

Новости Днепра про Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать воду

 

Про це попередили в КП Дніпроводоканал.

Повідомляється, що частина мешканців Самарського району Дніпра на два дні залишиться без води. Це пов’язано з роботами для забезпечення стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023рр. на очисних спорудах водопостачання насосно-фільтрувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол.

З 8:00 25 жовтня до 19:00 26 жовтня буде припинено водопостачання мешканців та споживачів:
  • ж/м Північний,
  • ж/м Південний,
  • сел. Шевченка.

На період проведення робіт комунальники рекомендують створити необхідний запас питної води мешканцям та споживачам зазначених житлових масивів.

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Новости Днепра про Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать водуУкраїнська Новости Днепра про Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать водуРусский

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