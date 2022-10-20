Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать воду

Про це попередили в КП Дніпроводоканал.
Повідомляється, що частина мешканців Самарського району Дніпра на два дні залишиться без води. Це пов’язано з роботами для забезпечення стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023рр. на очисних спорудах водопостачання насосно-фільтрувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол.
На період проведення робіт комунальники рекомендують створити необхідний запас питної води мешканцям та споживачам зазначених житлових масивів.
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