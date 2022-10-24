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  • Набирайте ванну: мешканці одного із районів Дніпра на два дні залишаться без води

Набирайте ванну: мешканці одного із районів Дніпра на два дні залишаться без води

Сьогодні 11:56
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Частина мешканців Самарського району Дніпра на два дні залишиться без води.

Новости Днепра про Набирайте ванну: мешканці одного із районів Дніпра на два дні залишаться без води

Про це попередили в КП Дніпроводоканал.

Частина мешканців Самарського району Дніпра на два дні залишиться без води. Це пов’язано з роботами для забезпечення стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023рр. на очисних спорудах водопостачання насосно-фільтрувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол.

З 8:00 25 жовтня до 19:00 26 жовтня буде припинено водопостачання мешканців та споживачів:
 
  • ж/м Північний,
  • ж/м Південний,
  • сел. Шевченка

Якщо ви мешкаєте за цими адресами, то варто зробити запас питної та технічної води. 

Остаточно з’явиться вода о 19:00 26 жовтня. 

 

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