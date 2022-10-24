Набирайте ванну: мешканці одного із районів Дніпра на два дні залишаться без води

Про це попередили в КП Дніпроводоканал.
Частина мешканців Самарського району Дніпра на два дні залишиться без води. Це пов’язано з роботами для забезпечення стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023рр. на очисних спорудах водопостачання насосно-фільтрувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол.
Якщо ви мешкаєте за цими адресами, то варто зробити запас питної та технічної води.
Остаточно з’явиться вода о 19:00 26 жовтня.
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