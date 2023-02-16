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  • Набережна Нової Армії та Андрія Шептицького: у Дніпрі перейменують ще 27 вулиць

Набережна Нової Армії та Андрія Шептицького: у Дніпрі перейменують ще 27 вулиць

Сьогодні 15:28
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У Дніпрі перейменують ще 27 вулиць.

Новости Днепра про Набережна Нової Армії та Андрія Шептицького: у Дніпрі перейменують ще 27 вулиць

Про це йдеться в проєкті рішення опублікованому на сайті Дніпровської міськради.

Активна дерусифікація топонімів в Дніпрі почалася в минулому році. Найближчим часом в нашому місті можуть з’явитися вулиця Набережна Нової Армії або вулиця Андрія Шептицького. Відразу зазначимо, що це тільки проєкт, його ще повинні розглянути депутати та підписати мер. 

Так, вулиця Маршала Малиновського тепер називатиметься Набережна Нової Армії, вулиця Василя Жуковського – Левка Лук’яненко, а Амурська – Червоної рути. Повний перелік нових назв нижче. 

Новости Днепра про Набережна Нової Армії та Андрія Шептицького: у Дніпрі перейменують ще 27 вулиць

Новости Днепра про Набережна Нової Армії та Андрія Шептицького: у Дніпрі перейменують ще 27 вулиць

Зазначаємо, раніше дві вулиці Дніпра: вулицю Жуковського у Соборному районі та Бородинську в Шевченківському – планували вилучити з переліку топонімічної спадщини міста. Це потрібно було зробити, щоб мати можливість законно їх перейменувати. 

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Новости Днепра про Набережна Нової Армії та Андрія Шептицького: у Дніпрі перейменують ще 27 вулицьУкраїнська

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