На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки понівеченої внаслідок російської атаки

На звʼязок вийшли двоє мешканців понівеченої багатоповерхівки у Дніпрі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою, — йдеться у дописі голови ОВА.