На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки понівеченої внаслідок російської атаки

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою, — йдеться у дописі голови ОВА.
Продовжується рятувальна операція. Працівники ДСНС розбирають перекриття зруйнованих поверхів.
Ворог сьогодні тероризував Нікопольщину. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Здійснював скиди боєприпасів з БПЛА.
Осколкові поранення ноги отримав 54-річний чоловік.
Зараз в області оголошена повітряна тривога, залишайтеся в безпечних місцях.
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