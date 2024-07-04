Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На зниклому кладовищі німецької колонії на Дніпропетровщині знайшли фрагмент надгробної плити

На зниклому кладовищі німецької колонії на Дніпропетровщині знайшли фрагмент надгробної плити

Сьогодні 11:30
просмотров

Блогер з Дніпра знайшов фрагмент надгробної плити на зниклому кладовищі німецької колонії Йозефсталь, яка знаходилася на території Дніпропетровської області.

Новости Днепра про На зниклому кладовищі німецької колонії на Дніпропетровщині знайшли фрагмент надгробної плити

Дніпровський блогер та дослідник Артем Костюк показав фрагмент знайденої надгробної плити. Він також розповів історію колонії Йозевсталь та де вона знаходилася. За його словами, знайти щось на її місці майже неможливо.

Фотографією знахідки Артем Костюк поділився у своєму блозі в Телеграм.

“Колонія Йозефсталь була заснована у 1789 році на місці, де мав будуватися Катеринослав-1 (Кільченський) – вже після того, як прийняли рішення про перенесення міста на правий берег. Пісня Другої світової залишки колонії, разом з кладовищем, були зрівняні з землею – сьогодні знайти тут якісь сліди поселення майже неможливо. Але я постарався”, – написав Артем Костюк.

Фрагмент знайденої надгробної плити дослідник передав в Історичний музей Яворницького. Тепер там є новий експонат.

Артем Костюк також показав колонію та залишки Катеринослава-Кільченського на знімку 1944 року.

Новости Днепра про На зниклому кладовищі німецької колонії на Дніпропетровщині знайшли фрагмент надгробної плити

Читайте також:

Новости Днепра про На зниклому кладовищі німецької колонії на Дніпропетровщині знайшли фрагмент надгробної плитиУкраїнська Новости Днепра про На зниклому кладовищі німецької колонії на Дніпропетровщині знайшли фрагмент надгробної плитиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:52

    Поблизу Торецька загинув випускник юридичного факультету ДНУ.

    У Дніпрі знову перекрито історичний максимум температури повітря
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:10
    У Дніпрі знову перекрито історичний максимум температури повітря

    У Дніпрі знову зафіксували новий температурний рекорд.

    Прикидувалися парою наречених: СБУ затримали агентів мережі фсб, яка працювала на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:37
    Прикидувалися парою наречених: СБУ затримали агентів мережі фсб, яка працювала на Дніпропетровщині

    Викрили агентів мережі фсб, яка діяла на Дніпропетровщині та Одещині.

    2,38 млрд грн витратять на дороги в Україні: скільки виділять Дніпропетровській області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:31
    2,38 млрд грн витратять на дороги в Україні: скільки виділять Дніпропетровській області

    Дніпропетровщині виділять кошти на ремонт важливих для оборони доріг.

    Наверх