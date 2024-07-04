На зниклому кладовищі німецької колонії на Дніпропетровщині знайшли фрагмент надгробної плити

Блогер з Дніпра знайшов фрагмент надгробної плити на зниклому кладовищі німецької колонії Йозефсталь, яка знаходилася на території Дніпропетровської області.

Дніпровський блогер та дослідник Артем Костюк показав фрагмент знайденої надгробної плити. Він також розповів історію колонії Йозевсталь та де вона знаходилася. За його словами, знайти щось на її місці майже неможливо.

Фотографією знахідки Артем Костюк поділився у своєму блозі в Телеграм.

“Колонія Йозефсталь була заснована у 1789 році на місці, де мав будуватися Катеринослав-1 (Кільченський) – вже після того, як прийняли рішення про перенесення міста на правий берег. Пісня Другої світової залишки колонії, разом з кладовищем, були зрівняні з землею – сьогодні знайти тут якісь сліди поселення майже неможливо. Але я постарався”, – написав Артем Костюк.

Фрагмент знайденої надгробної плити дослідник передав в Історичний музей Яворницького. Тепер там є новий експонат.

Артем Костюк також показав колонію та залишки Катеринослава-Кільченського на знімку 1944 року.

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