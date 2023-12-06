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На ж/м Перемога у Дніпрі відкрили перший ялинковий базарчик

Сьогодні 16:18
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5 грудня в Дніпрі почали відкриватися перші ялинкові базари.

Новости Днепра про На ж/м Перемога у Дніпрі відкрили перший ялинковий базарчик

Цього року в Дніпрі відкриють 117 точок продажу ялинок. Раніше перші базари з’явилися на проспекті Гагаріна та вулиці Титова. Повідомлялося, що ціна за сосну стартує від 300 грн і до кількох тисяч – у залежності від висоти, за збірку з гілочок просять від 200 гривень.

Продають сосни та декоративні ялинки також на Перемозі-5 біля АТБ, повідомляє dnepr.info.

Це одна із 13 точок продажу в Соборному районі Дніпра.

Покупців не багато, але люди починають підходити до продавців, щоб запитати про ціни. Сьогодні будній день, тож ймовірно тому охочих придбати ялинку не багато. 

У Соборному районі ялинки також можна придбати за адресами:

  • Бульв. Слави, 5-К;
  • Бульв. Слави, 40;
  • Вул. Набережна Перемоги, 82;
  • Вул. Набережна Перемоги, 44;
  • Просп. Гагаріна, 8-А;
  • Просп. Гагаріна, 167;
  • Просп. Гагаріна, 175;
  • Просп. Героїв, 3;
  • Просп. Героїв, 2;
  • Просп. Героїв, 11-Б;
  • Просп. Героїв, 12;
  • Просп. Героїв, 23-Д;
  • Просп. Героїв, 30-Д.

Повний список адрес точок у інших районах Дніпра можна побачити ТУТ.

Зауважимо, ялинки можна також придбати у лісгоспах, але цього року в області встановили ліміт на кількість вирубаних дерев. 

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Новости Днепра про На ж/м Перемога у Дніпрі відкрили перший ялинковий базарчикУкраїнська

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