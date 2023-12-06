На ж/м Перемога у Дніпрі відкрили перший ялинковий базарчик

Цього року в Дніпрі відкриють 117 точок продажу ялинок. Раніше перші базари з’явилися на проспекті Гагаріна та вулиці Титова. Повідомлялося, що ціна за сосну стартує від 300 грн і до кількох тисяч – у залежності від висоти, за збірку з гілочок просять від 200 гривень.
Продають сосни та декоративні ялинки також на Перемозі-5 біля АТБ, повідомляє dnepr.info.
Це одна із 13 точок продажу в Соборному районі Дніпра.
Покупців не багато, але люди починають підходити до продавців, щоб запитати про ціни. Сьогодні будній день, тож ймовірно тому охочих придбати ялинку не багато.
У Соборному районі ялинки також можна придбати за адресами:
Повний список адрес точок у інших районах Дніпра можна побачити ТУТ.
Зауважимо, ялинки можна також придбати у лісгоспах, але цього року в області встановили ліміт на кількість вирубаних дерев.
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