На ж/м Перемога у Дніпрі відкрили перший ялинковий базарчик

5 грудня в Дніпрі почали відкриватися перші ялинкові базари.

Цього року в Дніпрі відкриють 117 точок продажу ялинок. Раніше перші базари з’явилися на проспекті Гагаріна та вулиці Титова. Повідомлялося, що ціна за сосну стартує від 300 грн і до кількох тисяч – у залежності від висоти, за збірку з гілочок просять від 200 гривень.

Продають сосни та декоративні ялинки також на Перемозі-5 біля АТБ, повідомляє dnepr.info.

Це одна із 13 точок продажу в Соборному районі Дніпра.

Покупців не багато, але люди починають підходити до продавців, щоб запитати про ціни. Сьогодні будній день, тож ймовірно тому охочих придбати ялинку не багато.

У Соборному районі ялинки також можна придбати за адресами:

Бульв. Слави, 5-К;

Бульв. Слави, 40;

Вул. Набережна Перемоги, 82;

Вул. Набережна Перемоги, 44;

Просп. Гагаріна, 8-А;

Просп. Гагаріна, 167;

Просп. Гагаріна, 175;

Просп. Героїв, 3;

Просп. Героїв, 2;

Просп. Героїв, 11-Б;

Просп. Героїв, 12;

Просп. Героїв, 23-Д;

Просп. Героїв, 30-Д.

Повний список адрес точок у інших районах Дніпра можна побачити ТУТ.

Зауважимо, ялинки можна також придбати у лісгоспах, але цього року в області встановили ліміт на кількість вирубаних дерев.

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