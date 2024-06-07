На вулицях Дніпра помітили унікальний ретро-автомобіль 1930-х років (ФОТО)

У Дніпрі помітили унікальний ретро-автомобіль.

У центрі Дніпра помітили автомобіль, який нібито приїхав до нас з 1935 року.

Фото раритетної автівки, яку припаркували біля магазину, оприлюднили в соцмережах.

Зайшов за пивом у 2024, вийшов у 1935, – жартують автори фото.

Точну марку авто встановити важко, адже фото досить нечітке, але скоріш за все це одна із олдскульних довоєнних машин від Mercedes-Benz. Такими їздили у 1930-х роках.

Дніпровський ретро-автомобіль найімовірніше пережив кілька реставрацій та модернізацій, адже виглядає як новенький.

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