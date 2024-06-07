Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На вулицях Дніпра помітили унікальний ретро-автомобіль 1930-х років (ФОТО)

На вулицях Дніпра помітили унікальний ретро-автомобіль 1930-х років (ФОТО)

Сьогодні 11:09
просмотров

У Дніпрі помітили унікальний ретро-автомобіль.

Новости Днепра про На вулицях Дніпра помітили унікальний ретро-автомобіль 1930-х років (ФОТО)

У центрі Дніпра помітили автомобіль, який нібито приїхав до нас з 1935 року. 

Фото раритетної автівки, яку припаркували біля магазину, оприлюднили в соцмережах. 

Зайшов за пивом у 2024, вийшов у 1935, – жартують автори фото. 

Точну марку авто встановити важко, адже фото досить нечітке, але скоріш за все це одна із олдскульних довоєнних машин від Mercedes-Benz. Такими їздили у 1930-х роках. 

Дніпровський ретро-автомобіль найімовірніше пережив кілька реставрацій та модернізацій, адже виглядає як новенький.  

Читайте також:

Новости Днепра про На вулицях Дніпра помітили унікальний ретро-автомобіль 1930-х років (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі до кінця літа перекриють одне з перехресть у Центральному районі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:19
    У Дніпрі до кінця літа перекриють одне з перехресть у Центральному районі

    У Дніпрі до вересня перекриють проїзну та бульварну частину на…

    У Дніпрі розшукують 50-річного чоловіка, який вийшов з лікарні та не повернувся
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:48
    У Дніпрі розшукують 50-річного чоловіка, який вийшов з лікарні та не повернувся

    Поліція Дніпра розшукує 50-річного Андрія Похилу.

    Стало відомо, чи вимикатимуть світло у Дніпрі 7 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:14
    Стало відомо, чи вимикатимуть світло у Дніпрі 7 червня

    З'ясувалося, чи будуть діяти сьогодні в Дніпрі графіки відключення світла.

    У Павлограді з пожежі врятували чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    У Павлограді з пожежі врятували чоловіка

    У Павлограді на Дніпропетровщині з охопленої полум'ям квартири врятували чоловіка.

    Наверх