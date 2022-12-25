На вулицях Дніпра помітили Санту (ВІДЕО)

У Дніпрі святкують Різдво.

25 грудня у всьому світі святкують Різдво. Не оминуло свято і Дніпро. Зранку на вулицях міста помітили Санту.

Цього року Санта Клаусу довелося змінити оленів на машину. Першого Санту помітили на одній із заправок, а його колега прогулювався вулицями міста.

Нагадаємо, вчора Повітряні сили України привітали Санту, який залетів в повітряний простір України. Військові зазначили, що гарантують йому безпечний політ. За інформацією сервісу, який відстежує польоти, пролітав він над Вінницькою та Хмельницькою областями.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі оголосили війну Діду Морозу. На вулицях з’явилися білборди-викриття, у яких спростовували його існування.

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