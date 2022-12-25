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На вулицях Дніпра помітили Санту (ВІДЕО)

Сьогодні 10:05
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У Дніпрі святкують Різдво.

25 грудня у всьому світі святкують Різдво. Не оминуло свято і Дніпро. Зранку на вулицях міста помітили Санту.

Цього року Санта Клаусу довелося змінити оленів на машину. Першого Санту помітили на одній із заправок, а його колега прогулювався вулицями міста.

Нагадаємо, вчора Повітряні сили України привітали Санту, який залетів в повітряний простір України. Військові зазначили, що гарантують йому безпечний політ. За інформацією сервісу, який відстежує польоти, пролітав він над Вінницькою та Хмельницькою областями.

Новости Днепра про На вулицях Дніпра помітили Санту (ВІДЕО)

Нагадаємо, раніше в Дніпрі оголосили війну Діду Морозу. На вулицях з’явилися білборди-викриття, у яких спростовували його існування.

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Новости Днепра про На вулицях Дніпра помітили Санту (ВІДЕО)Українська

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