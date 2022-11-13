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  • На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який переодягнувся в російського танкіста (ФОТО)

На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який переодягнувся в російського танкіста (ФОТО)

Сьогодні 17:30
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На вулицях Дніпра помітили "російського танкіста".

Новости Днепра про На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який переодягнувся в російського танкіста (ФОТО)

На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який надягнув костюм російського танкіста.

У районі житлового масиву Покровський помітили дивного чоловіка, який був одягнений, як російський танкіст. На голові в нього шолом, а куртка та штани зроблені з тканини, яка нагадує російський військовий “піксель”. Фотографії опублікували в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний. Війна”.

Невідомий просто ходив поблизу місцевого торгового центру та курив. Хелоуін закінчився ще два тижні тому, через те вибір костюму для прогулянки містом дуже дивний.

Новости Днепра про На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який переодягнувся в російського танкіста (ФОТО)

Новости Днепра про На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який переодягнувся в російського танкіста (ФОТО)

Новости Днепра про На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який переодягнувся в російського танкіста (ФОТО)

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Новости Днепра про На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який переодягнувся в російського танкіста (ФОТО)Українська Новости Днепра про На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який переодягнувся в російського танкіста (ФОТО)Русский

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