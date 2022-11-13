На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який переодягнувся в російського танкіста (ФОТО)

На вулицях Дніпра помітили чоловіка, який надягнув костюм російського танкіста.
У районі житлового масиву Покровський помітили дивного чоловіка, який був одягнений, як російський танкіст. На голові в нього шолом, а куртка та штани зроблені з тканини, яка нагадує російський військовий “піксель”. Фотографії опублікували в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний. Війна”.
Невідомий просто ходив поблизу місцевого торгового центру та курив. Хелоуін закінчився ще два тижні тому, через те вибір костюму для прогулянки містом дуже дивний.
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