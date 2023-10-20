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На вокзалі Дніпра затримали озброєного чоловіка

Сьогодні 11:44
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На вокзалі у Дніпрі затримали чоловіка, який перевозив зброю.

Новости Днепра про На вокзалі Дніпра затримали озброєного чоловіка

Це сталося 19 жовтня о 19:00 на залізничному вокзалі в Дніпрі. Під час огляду особистих речей у 28-річного чоловіка знайшли три гранати та автомат Калашникова з патронами до нього. 

Повідомляється, що на місце інцидент викликали правоохоронців, які розбиратимуться у тому, звідки в чоловіка зброя. 

Як повідомили Dnepr.info у поліції, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на вокзалі у Дніпрі запрацював пункт незламності, де є Starlink та резервне електроживлення. Також раніше там розпочали патрулювання маршали залізничної безпеки, які працюватимуть інкогніто. 

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Новости Днепра про На вокзалі Дніпра затримали озброєного чоловікаУкраїнська

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