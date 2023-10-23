На вокзалі у Дніпрі чоловік вербував людей і тримав їх у трудовому рабстві

Завербованих людей правопорушник селив у бараках на фермі.

За даними ГУ НП у Дніпропетровській області, 51-річний чоловік на вокзалі у Дніпрі підшукував соціально-незахищених осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Потім він змушував їх виконувати важку роботу та не платив за це.

Усього від дій правопорушника постраждали 10 осіб. Їх чоловік селив у бараках на фермі у Дніпровському районі.

Умови проживання були вкрай жахливими:

У ході слідчих дій поліцейські провели 8 санкціонованих обшуків та вилучили цигарки, спирт, мобільні телефони, сім-картки, блокноти і чорнові записи.

Зловмисника викрили. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посадовець Держспоживслужби вимагав хабар у аграрія-переселенця.

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