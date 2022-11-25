На вокзалі Дніпра банда грабувала людей: їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення

Банда із 4 людей грабувала людей на вокзалі Дніпра. Серед зловмисників була одна жінка.

Поліцейські затримали трьох чоловіків та 45-річну жінку. Своїх «жертв» нападники підшукали на одному із вокзалів міста. Злочинці відбирали у потерпілих усі цінні речі – кошти, годинники, золоті прикраси, мобільні телефони.

За місцями проживання фігурантів у Дніпрі та в Кам’янську провели обшуки та вилучили кошти, банківські картки, сім-картки, гаманці, мобільні телефони, ювелірні вироби, годинники та інші речові докази.

Затриманим учасникам банди повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 КК (грабіж, скоєний за умов воєнного стану). Їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

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