На вокзалі Дніпра банда грабувала людей: їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення

Поліцейські затримали трьох чоловіків та 45-річну жінку. Своїх «жертв» нападники підшукали на одному із вокзалів міста. Злочинці відбирали у потерпілих усі цінні речі – кошти, годинники, золоті прикраси, мобільні телефони.
За місцями проживання фігурантів у Дніпрі та в Кам’янську провели обшуки та вилучили кошти, банківські картки, сім-картки, гаманці, мобільні телефони, ювелірні вироби, годинники та інші речові докази.
Затриманим учасникам банди повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 КК (грабіж, скоєний за умов воєнного стану). Їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.
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