На вільному вигулі: на Криворіжжі прокинулися небезпечні тарантули

Про це повідомила місцева мешканка в спільноті “Природа Криворіжжя”.
За словами Олени, яка зафільмувала тарантула під час прогулянки, паук виліз на поверхню в долині ріки Саксагань.
Мамо дорогенька! Це хто такий на вільному вигулі?! – коментують світлину місцеві мешканці.
Це найбільший павук, який зустрічається в Україні. Розміри цього створіння досягають 35 мм. Ймовірно, на Криворіжжі помітили самочку, бо саме вони живуть в земляних норах, часто посеред степу чи лісостепу.
Втім, краще його обходити стороною, особливо маленьких дітям.
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