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На вільному вигулі: на Криворіжжі прокинулися небезпечні тарантули

Сьогодні 10:40
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На Криворіжжі прокинулися тарантули.

Новости Днепра про На вільному вигулі: на Криворіжжі прокинулися небезпечні тарантули

Про це повідомила місцева мешканка в спільноті “Природа Криворіжжя”. 

За словами Олени, яка зафільмувала тарантула під час прогулянки, паук виліз на поверхню в долині ріки Саксагань. 

Мамо дорогенька! Це хто такий на вільному вигулі?! – коментують світлину місцеві мешканці. 
 
Скоріше за все, це павук виду Мизгир або південноруський тарантул. Вони є отруйними, але такої небезпеки, як “чорні вдови” не несуть. Можуть вкусити, якщо їх потревожити, але укус створіння може викликати свербіж, почервоніння, але сильної шкоди не принесете. 
 

Це найбільший павук, який зустрічається в Україні. Розміри цього створіння досягають 35 мм. Ймовірно, на Криворіжжі помітили самочку, бо саме вони живуть в земляних норах, часто посеред степу чи лісостепу. 

Втім, краще його обходити стороною, особливо маленьких дітям. 

Нагадаємо, раніше схожого павука помітили в самісінькому Дніпрі. 

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Новости Днепра про На вільному вигулі: на Криворіжжі прокинулися небезпечні тарантулиУкраїнська

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