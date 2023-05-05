На вільному вигулі: на Криворіжжі прокинулися небезпечні тарантули

На Криворіжжі прокинулися тарантули.

Про це повідомила місцева мешканка в спільноті “Природа Криворіжжя”.

За словами Олени, яка зафільмувала тарантула під час прогулянки, паук виліз на поверхню в долині ріки Саксагань.

Мамо дорогенька! Це хто такий на вільному вигулі?! – коментують світлину місцеві мешканці.

Скоріше за все, це павук виду Мизгир або південноруський тарантул. Вони є отруйними, але такої небезпеки, як “чорні вдови” не несуть. Можуть вкусити, якщо їх потревожити, але укус створіння може викликати свербіж, почервоніння, але сильної шкоди не принесете.

Це найбільший павук, який зустрічається в Україні. Розміри цього створіння досягають 35 мм. Ймовірно, на Криворіжжі помітили самочку, бо саме вони живуть в земляних норах, часто посеред степу чи лісостепу.

Втім, краще його обходити стороною, особливо маленьких дітям.

Нагадаємо, раніше схожого павука помітили в самісінькому Дніпрі.

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