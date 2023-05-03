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  • На війні загинув Захисник із Дніпропетровської області Олександр Грідчин

На війні загинув Захисник із Дніпропетровської області Олександр Грідчин

Сьогодні 19:45
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9 травня обірвалось життя 41-річного Захисника із Дніпропетровської області Олександра Грідчина. Трагедія сталася поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. У воїна залишились батьки.

Новости Днепра про На війні загинув Захисник із Дніпропетровської області Олександр Грідчин

З 2003 по 2004 роки воїн Олександр проходив строкову військову службу. Про це пишуть у Кам’янській районній державній адміністрації

У 2014 році брав участь в АТО. З першого дня повномасштабної війни приєднався до лав ЗСУ по мобілізації. 

“Він навіки залишиться в нашій пам’яті мужнім захисником, безстрашним воїном, великим патріотом України”, — йдеться у повідомленні.

Вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за Україну!

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