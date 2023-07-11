На війні загинув професійний фехтувальник із Дніпра Денис Борейко: коли пройде прощання

На війні загинув спортсмен із Дніпра Денис Борейко.

Про сумну звістку повідомили в Національній федерації фехтування України.

3 липня під час боїв загинув 34-річний Денис Борейко. Як повідомили колеги, спортсмен долучився до сил оборони ще в березні 2022 року, а з перших днів активно допомагав ТрО Дніпра.

У мирний час Денис займався фехтуванням. Він став майстром спорту міжнародного класу, чемпіоном України. Неодноразово брав участь в спортивних змаганнях серед юніорів в Європі та завойовував призові місця.

Денис – один із засновників дніпровського фехтувального клубу Liberte.

“Федерація фехтування України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дениса Борейка, який загинув захищаючи Батьківщину”, — йдеться у повідомленні. Поховають Героя 13 липня на Краснопільському кладовищі Дніпра. Ті хто бажає дізнатися, коли саме та де пройде прощання з Денисом, можуть уточнити деталі ТУТ. Читайте також:

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