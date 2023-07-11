Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На війні загинув професійний фехтувальник із Дніпра Денис Борейко: коли пройде прощання

На війні загинув професійний фехтувальник із Дніпра Денис Борейко: коли пройде прощання

Сьогодні 12:29
просмотров

На війні загинув спортсмен із Дніпра Денис Борейко.

Новости Днепра про На війні загинув професійний фехтувальник із Дніпра Денис Борейко: коли пройде прощання

Про сумну звістку повідомили в Національній федерації фехтування України.
 
3 липня під час боїв загинув 34-річний Денис Борейко. Як повідомили колеги, спортсмен долучився до сил оборони ще в березні 2022 року, а з перших днів активно допомагав ТрО Дніпра. 
 
У мирний час Денис займався фехтуванням. Він став майстром спорту міжнародного класу, чемпіоном України. Неодноразово брав участь в спортивних змаганнях серед юніорів в Європі та завойовував призові місця. 
 
Денис – один із засновників дніпровського фехтувального клубу Liberte. 
 

“Федерація фехтування України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дениса Борейка, який загинув захищаючи Батьківщину”, — йдеться у повідомленні. 

Поховають Героя 13 липня на Краснопільському кладовищі Дніпра. Ті хто бажає дізнатися, коли саме та де пройде прощання з Денисом, можуть уточнити деталі ТУТ. 

Читайте також:

Новости Днепра про На війні загинув професійний фехтувальник із Дніпра Денис Борейко: коли пройде прощанняУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Майже 62 дні сирени: Дніпро та область увійшли в топ-10 “найтривожніших регіонів України”
Новини Дніпра
Сьогодні 12:13
Майже 62 дні сирени: Дніпро та область увійшли в топ-10 “найтривожніших регіонів України”

Уже більше 500 днів, як росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в…

У Дніпрі 1-річну дитину випадково зачинили в машині
Новини Дніпра
Сьогодні 11:43
У Дніпрі 1-річну дитину випадково зачинили в машині

Однорічну дитину ненароком залишили в зачиненому авто.

Вертоліт та 540 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Вертоліт та 540 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 11…

У Дніпрі з 1 вересня збираються повернути дітей до шкіл: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 09:42
У Дніпрі з 1 вересня збираються повернути дітей до шкіл: деталі

У Дніпрі з 1 вересня можуть впровадити змішану форму навчання.

Наверх