На війні загинув Герой з Дніпропетровської області Олександр Госало

Про це повідомляє Солонянська територіальна громада у соцмережах.
Чоловік був родом із села Сурсько-Михайлівка. Його життя обірвалося 6 червня 2024 року.
Солонянська селищна рада, усі земляки висловлюють щирі співчуття рідним та близьким. Разом з Вами низько схиляємо голови. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати за найдорожчою для Вас людиною. Молимося за спокій його душі, – йдеться у дописі територіальної громади.
Прощання з Олександром Васильовичем Госало відбулося сьогодні, 8 червня, о 14:00 за адресою: с. Сурсько-Михайлівка, вул. Осіння, 12.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Героя.
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