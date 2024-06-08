На війні загинув Герой з Дніпропетровської області Олександр Госало

На війні загинув Захисник з Дніпропетровщини Олександр Госало.

Про це повідомляє Солонянська територіальна громада у соцмережах.

Чоловік був родом із села Сурсько-Михайлівка. Його життя обірвалося 6 червня 2024 року.

Солонянська селищна рада, усі земляки висловлюють щирі співчуття рідним та близьким. Разом з Вами низько схиляємо голови. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати за найдорожчою для Вас людиною. Молимося за спокій його душі, – йдеться у дописі територіальної громади.

Прощання з Олександром Васильовичем Госало відбулося сьогодні, 8 червня, о 14:00 за адресою: с. Сурсько-Михайлівка, вул. Осіння, 12.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Героя.

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