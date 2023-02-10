На війні загинув герой з Дніпропетровщини

5 лютого на Донеччині, захищаючи свободу і незалежність українського народу, загинув солдат Павло Бондаренко. Про це повідомив міський голова м. Кам’янське.

«Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника».

Павло Бондаренко народився 12 січня 1984 року в Дніпродзержинську. У 2002 році закінчив ПТУ №22. Тривалий час працював на Придніпровській залізниці.

22 березня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії російської федерації.

У нього залишилися батько та два брати.

Прощання відбудеться 1️1 лютого о 12:15 за адресою: провулок Саксаганський, 13.

Панахида пройде в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул.Сергія Слісаренка, 34).

Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: