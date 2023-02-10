На війні загинув герой з Дніпропетровщини

«Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника».
Павло Бондаренко народився 12 січня 1984 року в Дніпродзержинську. У 2002 році закінчив ПТУ №22. Тривалий час працював на Придніпровській залізниці.
22 березня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії російської федерації.
У нього залишилися батько та два брати.
Прощання відбудеться 1️1 лютого о 12:15 за адресою: провулок Саксаганський, 13.
Панахида пройде в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул.Сергія Слісаренка, 34).
Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.
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