На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Микола Приставка

На війні з рф загинув Захисник Микола Приставка.

Про це повідомляє пресслужба “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Чоловік загинув у бою з російськими загарбниками поблизу населеного пункту Кутузівка Харківської області.

У мирному житті воїн працював ковшовим конвертерного цеху.

Микола Приставка був одним з найкращих у підготовці ковшів до розливання сталі. Досвід та завзяття допомагали йому виконувати роботу швидко та якісно. Він був природженим лідером. Яким би складним не було виробниче завдання, Микола ніколи не опускав рук, він налаштовував колег. Мав веселу вдачу, миттєво підіймав настрій. Ніколи нікого не обговорював за спиною, а одразу казав правду у вічі, якою б неприємною вона не була. За все це його дуже любили та поважали у бригаді, — говорить Андрій Бондаренко, змінний майстер основної виробничої дільниці розливання сталі.