Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Микола Приставка

Сьогодні 12:02
просмотров

На війні з рф загинув Захисник Микола Приставка.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Микола Приставка

Про це повідомляє пресслужба “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Чоловік загинув у бою з російськими загарбниками поблизу населеного пункту Кутузівка Харківської області.

У мирному житті воїн працював ковшовим конвертерного цеху.

Микола Приставка був одним з найкращих у підготовці ковшів до розливання сталі. Досвід та завзяття допомагали йому виконувати роботу швидко та якісно. Він був природженим лідером. Яким би складним не було виробниче завдання, Микола ніколи не опускав рук, він налаштовував колег. Мав веселу вдачу, миттєво підіймав настрій. Ніколи нікого не обговорював за спиною, а одразу казав правду у вічі, якою б неприємною вона не була. За все це його дуже любили та поважали у бригаді, — говорить  Андрій Бондаренко, змінний майстер основної виробничої дільниці розливання сталі.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Героя.

Читайте також:

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Микола ПриставкаУкраїнська Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Микола ПриставкаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі поліція розшукує 13-річного Руслана Лободу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:01
    У Кривому Розі поліція розшукує 13-річного Руслана Лободу

    Криворізькі поліцейські розшукують 13-річного Руслана Лободу.

    Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною три ворожі БпЛА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною три ворожі БпЛА

    Сьогодні вночі оборонці неба знищили 3 ворожі БпЛА.

    На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:33
    На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП

    У місті Кривий Ріг сталася смертельна аварія.

    СК Дніпро-1 нічого не отримає від трансферу Довбика
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:29
    СК Дніпро-1 нічого не отримає від трансферу Довбика

    СК Дніпро-1 залишиться без бонусів після трансферу Довбика.

    Наверх