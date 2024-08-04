На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Микола Копайгородський

Про це повідомляє Великомихайлівська об’єднана територіальна громада у соцмережах.
Полеглому Захиснику було 30 років.
Мав багато друзів, веселий, доброзичливий, безвідмовний, завжди був готовий прийти на допомогу всім. Хороший батько, син, чоловік, брат. Микола разом із дружиною та донькою проживав у смт Межова. Призваний 11 квітня 2024 року Межівським РТЦК та СП, — йдеться у дописі.
Вдома у чоловіка залишилися батьки, дружина, донька Улянка та сестра.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
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