На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Микола Копайгородський

На війні з рф загинув воїн з Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Великомихайлівська об’єднана територіальна громада у соцмережах.

Полеглому Захиснику було 30 років.

Мав багато друзів, веселий, доброзичливий, безвідмовний, завжди був готовий прийти на допомогу всім. Хороший батько, син, чоловік, брат. Микола разом із дружиною та донькою проживав у смт Межова. Призваний 11 квітня 2024 року Межівським РТЦК та СП, — йдеться у дописі.

Вдома у чоловіка залишилися батьки, дружина, донька Улянка та сестра.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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