На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Іван Медведєв

Сталося це на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. Чоловіку було 52 роки.
У воїна залишилися дружина, син та батьки. Про це пишуть на сторінці Синельниківської міськради.
У мирному житті Іван тривалий час працював у локомотивному депо: спочатку помічником, а потім машиністом. Користувався повагою і мав авторитет серед колег-залізничників.
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