На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Іван Медведєв

29 жовтня 2022 року за Незалежність України загинув Герой із Дніпропетровської області Іван Медведєв.

Сталося це на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. Чоловіку було 52 роки.

У воїна залишилися дружина, син та батьки. Про це пишуть на сторінці Синельниківської міськради.

У мирному житті Іван тривалий час працював у локомотивному депо: спочатку помічником, а потім машиністом. Користувався повагою і мав авторитет серед колег-залізничників.

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