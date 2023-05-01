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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Іван Медведєв

Сьогодні 08:00
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29 жовтня 2022 року за Незалежність України загинув Герой із Дніпропетровської області Іван Медведєв.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Іван Медведєв

Сталося це на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. Чоловіку було 52 роки. 

У воїна залишилися дружина, син та батьки. Про це пишуть на сторінці Синельниківської міськради

У мирному житті Іван тривалий час працював у локомотивному депо: спочатку помічником, а потім машиністом. Користувався повагою і мав  авторитет серед  колег-залізничників.

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