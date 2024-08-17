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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Іван Лисенко

Сьогодні 08:26
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На Донеччині загинув головний сержант Лисенко Іван Миколайович.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Іван Лисенко

Про це повідомляє мер міста Кам’янське Андрій Білоусов.

Чоловік загинув 12 серпня поблизу населеного пункту Юріївка на Донеччині внаслідок ураження ворожим дроном.

Іван Лисенко народився 18 березня 1977 року в Дніпродзержинську. У 1995 році закінчив ПТУ №26. Упродовж 1995-1996 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на Дніпровському заводі мінеральних добрив. У липні 2022 року став на захист України та її народу, — йдеться у дописі очільника міста.
 
Вдома у Захисника  залишилися дружина, два сини, дві доньки, батько та брат.
 
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Героя.
 
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