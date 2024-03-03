На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Геннадій Севост’янов

У нас на підприємстві він працював чотири роки. Колеги знали його як сумлінного та старанного працівника, який швидко опановував нові знання. Воювати пішов сам, бо мав щире бажання відтіснити ворога від наших східних кордонів.

До нашого підприємства він з 2016 по 2019 роки служив в АТО/ООС, захищаючи нашу країну на Донецькому напрямку, – йдеться у дописі.