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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Геннадій Севост’янов

Сьогодні 12:06
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На Донецькому напрямку 26 лютого 2024 року поблизу н.п. Очеретин загинув старший солдат 23 ОМБр Геннадій Севост’янов на позивний "Сева".

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Геннадій Севост’янов

Про це повідомляє Нікопольський завод феросплавів у соцмережах.

У нас на підприємстві він працював чотири роки. Колеги знали його як сумлінного та старанного працівника, який швидко опановував нові знання. Воювати пішов сам, бо мав щире бажання відтіснити ворога від наших східних кордонів. До нашого підприємства він з 2016 по 2019 роки служив в АТО/ООС, захищаючи нашу країну на Донецькому напрямку, – йдеться у дописі.
 
На початку 2023 року Геннадія призвали до лав ЗСУ, чоловік став гранатометником в/ч А 4741.
 
Мала батьківщина воїна Дніпрорудне Запорізької області – опинилась під окупацією, разом із ріднею Геннадія Віталійовича.
 
Виїхати з окупації вдалося лише сестрі. В жовтні 2023 року окупанти вбили матір захисника України, а місцезнаходження батька та бабусі досі невідоме. 
 
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
 
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Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Геннадій Севост’яновУкраїнська

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