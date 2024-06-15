На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Денис Жур

На війні загинув Захисник з села Олексіївка Денис Жур.

Про це повідомляє Олексіївський Будинок Культури у соцмережах.

Чоловік загинув на Донецькому напрямку, поблизу населеного пункту Часів Яр.

12 червня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Часів Яр, Бахмутського району, Донецької області, загинув наш односелець, молодший сержант ЖУР Денис Сергійович, 31.01.1991 р.н., командир 2 відділення взводу протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону, військової частини А1302, – йдеться у дописі.