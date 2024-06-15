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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Денис Жур

Сьогодні 09:48
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На війні загинув Захисник з села Олексіївка Денис Жур.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Денис Жур

Про це повідомляє Олексіївський Будинок Культури у соцмережах.

Чоловік загинув на Донецькому напрямку, поблизу населеного пункту Часів Яр.

12 червня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Часів Яр, Бахмутського району, Донецької області, загинув наш односелець, молодший сержант ЖУР Денис Сергійович, 31.01.1991 р.н., командир 2 відділення взводу протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону, військової частини А1302, – йдеться у дописі.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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