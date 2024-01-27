На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Літовкін

На війні загинув воїн ЗСУ з міста Зеленодольск Дніпропетровської області Андрій Літовкін.

Про це повідомляє Зеленодольська міська територіальна громада.

Низько схиляємо голову перед загиблим, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, — сказано у повідомленні громади.

Герой загинув поблизу 22 січня 2024 року, поблизу н.п. Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області.

Чоловік служив стрільцем-санітаром Національної гвардії України. Виявив особисту мужність та стійкість під час виконання бойових завдань.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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