На війні загинув 51-річний медик із Жовтих Вод: коли відбудеться прощання

У воїна залишилася мати та сестра.
Ігор закінчив середню загальноосвітню школу №10 та обрав робітничу професію. У 1990 році закінчив СПТУ №35 за спеціальністю “електрик”. Понад 15 років трудового шляху чоловіка нерозривно пов’язані з ДП “СхідГЗК”. Він працював машиністом газодувних машин дільниці основного виробництва сірчанокислотного цеху ГМЗ.
6 вересня Захисник приєднався до лав ЗСУ по мобілізації. Служив на посаді бойового медика взводу протитанкових керованих ракет стрілецького батальйону Збройних Сил України.
Прощання з Ігорем відбудеться 27 грудня о 10:00 біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654рр.
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