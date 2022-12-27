На війні загинув 51-річний медик із Жовтих Вод: коли відбудеться прощання

10 грудня загинув бойовий медик із Жовтих Вод Ігор Дубовик. Він отримав несумісне з життям поранення в районі Бахмуту у Донецькій області. Чоловіку був 51-рік.

У воїна залишилася мати та сестра.

Ігор закінчив середню загальноосвітню школу №10 та обрав робітничу професію. У 1990 році закінчив СПТУ №35 за спеціальністю “електрик”. Понад 15 років трудового шляху чоловіка нерозривно пов’язані з ДП “СхідГЗК”. Він працював машиністом газодувних машин дільниці основного виробництва сірчанокислотного цеху ГМЗ.

6 вересня Захисник приєднався до лав ЗСУ по мобілізації. Служив на посаді бойового медика взводу протитанкових керованих ракет стрілецького батальйону Збройних Сил України.

Прощання з Ігорем відбудеться 27 грудня о 10:00 біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654рр.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: