На війні загинув 24-річний вихованець криворізького футболу

На війні загинув 24-річний Герой Владислав Хаткевич.

Про це повідомляє пресслужба ФК “Кривбас” Кривий Ріг.

Вихованець криворізького футболу розпочав свій шлях у футболі з академії “Гірника”.

Згодом грав за аматорські колективи Дніпропетровської області.

Після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ на захист нашої Батьківщини. Прийняв останній бій на Харківському напрямку, — йдеться у дописі ФК “Кривбас”.