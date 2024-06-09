На війні загинув 24-річний вихованець криворізького футболу

Про це повідомляє пресслужба ФК “Кривбас” Кривий Ріг.
Вихованець криворізького футболу розпочав свій шлях у футболі з академії “Гірника”.
Згодом грав за аматорські колективи Дніпропетровської області.
Після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ на захист нашої Батьківщини. Прийняв останній бій на Харківському напрямку, — йдеться у дописі ФК “Кривбас”.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Захисника.
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