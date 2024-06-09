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На війні загинув 24-річний вихованець криворізького футболу

Сьогодні 11:55
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На війні загинув 24-річний Герой Владислав Хаткевич.

Новости Днепра про На війні загинув 24-річний вихованець криворізького футболу

Про це повідомляє пресслужба ФК “Кривбас” Кривий Ріг.

Вихованець криворізького футболу розпочав свій шлях у футболі з академії “Гірника”.

Згодом грав за аматорські колективи Дніпропетровської області. 

Після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ на захист нашої Батьківщини. Прийняв останній бій на Харківському напрямку, — йдеться у дописі ФК “Кривбас”.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Захисника.

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