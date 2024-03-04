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На війні загинула відома волонтерка та парамедикиня із Дніпра

Сьогодні 17:14
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Загинула громадська активістка та парамедикиня Ольга Гриценко.

Новости Днепра про На війні загинула відома волонтерка та парамедикиня із Дніпра

Про сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Ольга Гриценко – волонтерка та парамедикиня, яка доброволицею пішла на фронт. Активістка загинула 3 березня на Харківщині, виконуючи свої обов’язки, про це повідомляють друзі та знайомі.

Ольга вчилася на факультеті медичних технологій діагностики та реабілітації в ДНУ. У виші кажуть, що вона була однією з найкращих студенток спеціальності “Соціальна робота”.

Як кураторка я можу сказати, що Ольга обрала спеціальність за покликанням. Її виступи на семінарах завжди були пов’язані з її практичною діяльністю. Ольга допомагала внутрішньо переміщеним особам та людям, які постраждали від бойових дій. До Дня студента у 2023 році Ольга Гриценко отримала ректорську відзнаку за волонтерську діяльність. Я завжди думала «Коли вона все встигає? Допомагати людям, брати участь у суспільному житті свого району. А під час ворожої навали Ольга записалася до лав Збройних Сил України, – розповіла кураторка Аліна Солнишкіна.

Новости Днепра про На війні загинула відома волонтерка та парамедикиня із Дніпра

У вільний від навчання та роботи час Ольга також волонтерила у рідній Ігрені, а у соцмережах була адміністраторкою місцевої спільноти. Знайомі кажуть, що вона допомагала словом та ділом. 

Мабуть, немає нікого, хто не знав нашу Олю, кому вона допомогла – словом чи ділом. Людина з великим серцем, морем енергії та ідей, рушійна сила та двигун громадського життя. Сильна, смілива, принципова, чуйна, мудра, енергійна, просто найкраща. Прекрасна жінка, друг, волонтер, Патріот, громадський діяч, засновник та адміністратор спільноти “Події Ігрені”, – йдеться у дописі.

Про час та місце поховання пообіцяли повідомити пізніше. 

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Новости Днепра про На війні загинула відома волонтерка та парамедикиня із ДніпраУкраїнська Новости Днепра про На війні загинула відома волонтерка та парамедикиня із ДніпраРусский

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