Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На війні за Україну загинула 40-річна військова кухарка з Дніпропетровської області

На війні за Україну загинула 40-річна військова кухарка з Дніпропетровської області

Сьогодні 06:50
просмотров

Вічна слава!

Новости Днепра про На війні за Україну загинула 40-річна військова кухарка з Дніпропетровської області

10 вересня 2023 року в районі населеного пункту Різдвянка Запорізької області, захищаючи Незалежність і свободу України, загинула Ірина Пономаренко – солдат, кухар їдальні взводу матеріального забезпечення батальйону логістики. Їй було 40 років.

Про це повідомляє Широківська селищна територіальна громада

Прощання з Героїнею відбудеться сьогодні, 15 вересня, у Свято-Покровському храмі в смт Широке.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ірини! Світла пам’ять!

Читайте також:

Новости Днепра про На війні за Україну загинула 40-річна військова кухарка з Дніпропетровської областіУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Масштабне відключення світла у Дніпрі 18-21 вересня: кому потрібно зарядити гаджети
Новини Дніпра
Вчора 17:45
Масштабне відключення світла у Дніпрі 18-21 вересня: кому потрібно зарядити гаджети

Готуйтеся!

На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який перейшов на бік ворога
Новини Дніпра
Вчора 16:54
На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який перейшов на бік ворога

Чоловіка судитимуть за фактами дезертирства та державної зради.

Посварилися: у Нікополі чоловік вдарив співмешканця матері ножем в живіт
Новини Дніпра
Вчора 15:44
Посварилися: у Нікополі чоловік вдарив співмешканця матері ножем в живіт

На днях у Нікополі стався жахливий інцидент: чоловік напав на…

У Кривому Розі посеред дороги помер чоловік: що відомо
Новини Дніпра
Вчора 14:55
У Кривому Розі посеред дороги помер чоловік: що відомо

Причину смерті чоловіка будуть встановлювати судмедексперти.

Наверх