На війні за Україну загинула 40-річна військова кухарка з Дніпропетровської області

Вічна слава!

10 вересня 2023 року в районі населеного пункту Різдвянка Запорізької області, захищаючи Незалежність і свободу України, загинула Ірина Пономаренко – солдат, кухар їдальні взводу матеріального забезпечення батальйону логістики. Їй було 40 років.

Про це повідомляє Широківська селищна територіальна громада

Прощання з Героїнею відбудеться сьогодні, 15 вересня, у Свято-Покровському храмі в смт Широке.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ірини! Світла пам’ять!

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