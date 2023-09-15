На війні за Україну загинула 40-річна військова кухарка з Дніпропетровської області

10 вересня 2023 року в районі населеного пункту Різдвянка Запорізької області, захищаючи Незалежність і свободу України, загинула Ірина Пономаренко – солдат, кухар їдальні взводу матеріального забезпечення батальйону логістики. Їй було 40 років.
Про це повідомляє Широківська селищна територіальна громада
Прощання з Героїнею відбудеться сьогодні, 15 вересня, у Свято-Покровському храмі в смт Широке.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ірини! Світла пам’ять!
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