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На війні з рашистами загинув Олександр Гулько з Дніпропетровщини

Сьогодні 08:00
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5 червня, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави героїчно загинув на нікопольчанин, солдат Гулько Олександр Володимирович.

Новости Днепра про На війні з рашистами загинув Олександр Гулько з Дніпропетровщини

Йому було 44 роки. Про це повідомляє Нікопольська міська рада.

Прощання із загиблим відбудеться сьогодні.

Новости Днепра про На війні з рашистами загинув Олександр Гулько з Дніпропетровщини

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