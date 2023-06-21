На війні з рашистами загинув Олександр Гулько з Дніпропетровщини

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Йому було 44 роки. Про це повідомляє Нікопольська міська рада.
Прощання із загиблим відбудеться сьогодні.
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