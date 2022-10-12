На війні з окупантами загинув 31-річний лейтенант із Дніпропетровської області

5 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області загинув 31-річний лейтенант із Дніпропетровщини Віктор Проценко. Йому був 31 рік.
Про це повідомляє Жовтоводська міська рада.
Віктор пішов на війну 1 березня по мобілізації. Служив командиром мотопіхотного взводу. У нього залишилися батьки та сестра.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна слава!
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