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На війні з окупантами загинув 31-річний лейтенант із Дніпропетровської області

Сьогодні 17:56
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про На війні з окупантами загинув 31-річний лейтенант із Дніпропетровської області

5 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області загинув 31-річний лейтенант із Дніпропетровщини Віктор Проценко. Йому був 31 рік.

Про це повідомляє Жовтоводська міська рада.

Віктор пішов на війну 1 березня по мобілізації. Служив командиром мотопіхотного взводу. У нього залишилися батьки та сестра.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна слава!

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Новости Днепра про На війні з окупантами загинув 31-річний лейтенант із Дніпропетровської областіУкраїнська

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