На війні с російськими загарбниками загинув Андрій Храпанов

7 січня, захищаючи Батьківщину, під час мінометного обстрілу з боку противника, в результаті вогнепального осколкового поранення, у Донецькій області, Бахмутського району поблизу Кліщіівки загинув молодший сержант, інструктор групи підготовки штабу I аеромобільного батальйону Андрій Станіславович Храпанов.

Йому було 37 років.

Про це повідомляє Верхньодніпровська громада.

У загиблого залишилися дружина та двоє синів.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Прощання та панахида за загиблим воїном відбудеться

11 січня 2023року о 12:00 годині на площі біля Дніпровського Палацу Культури (смт.Дніпровське).

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