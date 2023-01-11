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На війні с російськими загарбниками загинув Андрій Храпанов

Сьогодні 08:00
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7 січня, захищаючи Батьківщину, під час мінометного обстрілу з боку противника, в результаті вогнепального осколкового поранення, у Донецькій області, Бахмутського району поблизу Кліщіівки загинув молодший сержант, інструктор групи підготовки штабу I аеромобільного батальйону Андрій Станіславович Храпанов.

Новости Днепра про На війні с російськими загарбниками загинув Андрій Храпанов

Йому було 37 років.
Про це повідомляє Верхньодніпровська громада.
У загиблого залишилися дружина та двоє синів.
Вічна пам’ять і слава Герою!
Прощання та панахида за загиблим воїном відбудеться
11 січня 2023року о 12:00 годині на площі біля Дніпровського Палацу Культури (смт.Дніпровське).

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Новости Днепра про На війні с російськими загарбниками загинув Андрій ХрапановУкраїнська Новости Днепра про На війні с російськими загарбниками загинув Андрій ХрапановРусский

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