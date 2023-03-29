На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, – ОК “Південь”

Штормова погода у Чорному морі призвела до збільшення мінної небезпеки. Хвилями може винести небезпечні предмети вздовж всієї берегової лінії.

За даними командування, з початку 2023 року у прибережну зону Одеської, Миколаївської областей та Грузії море винесло приблизно 20 мін.

“Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування. На щастя, цього року постраждалих не було, але влітку такі випадки ймовірні”, – сказано в повідомленні.

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