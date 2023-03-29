Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, – ОК “Південь”

На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, – ОК “Південь”

Сьогодні 18:45
просмотров

Штормова погода у Чорному морі призвела до збільшення мінної небезпеки. Хвилями може винести небезпечні предмети вздовж всієї берегової лінії.

Новости Днепра про На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, - ОК

За даними командування, з початку 2023 року у прибережну зону Одеської, Миколаївської областей та Грузії море винесло приблизно 20 мін.

“Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування. На щастя, цього року постраждалих не було, але влітку такі випадки ймовірні”, – сказано в повідомленні.

Читайте також:

Новости Днепра про На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, - ОК Українська Новости Днепра про На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, - ОК Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як виглядає будинок на продаж у Дніпрі за 370 тис грн: з меблями та сучасною технікою (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:43
    Як виглядає будинок на продаж у Дніпрі за 370 тис грн: з меблями та сучасною технікою (ФОТО)

    Найдешевші будинки у Дніпрі продають у Чечелівському, Новокодацькому та АНД…

    У департаменті транспорту повідомили, де у Дніпрі будуть платні парковки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:29
    У департаменті транспорту повідомили, де у Дніпрі будуть платні парковки

    У Дніпрі з 1 квітня поновлюється оплата за паркування на…

    У лікарні помер тяжко поранений польський волонтер, якого рятували в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:25
    У лікарні помер тяжко поранений польський волонтер, якого рятували в Дніпрі

    Лікарі боролися за його життя більше тижня.

    Допомагала донька-школярка: у Кривому Розі працював сімейний нарко-бізнес
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:36
    Допомагала донька-школярка: у Кривому Розі працював сімейний нарко-бізнес

    У Кривому Розі "накрили" сімейний нарко-бізнес.

    Наверх