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В Україну суне циклон Willy: у Дніпрі бушуватиме непогода

Сьогодні 16:09
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У Дніпрі будуть дощі та шквальний вітер.

Новости Днепра про В Україну суне циклон Willy: у Дніпрі бушуватиме непогода

За словами відомої синоптикині Наталки Діденко, у вівторок Україну накриє циклон Willy. Він принесе потепління, проте майже всю територію країни накриють дощі зі снігом. Впродовж доби стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +9, а на півдні та заході можливо і +13. Морози будуть, але тільки на сході України та в нічний час. 

Характерна синоптична ознака завтрашнього дня – сильний вітер із штормовими поривами, який вже сьогодні непогано так гуляє в багатьох областях, – зазначила Наталка Діденко.

Цей вітер зриватиме предмети, ламатиме дерева та нагинатиме білборди, тому обережніше. 

Що стосується Дніпра, то ми опинилися на перехресті різних атмосферних фронтів. Сьогодні вночі на нас чекають заморозки, але завтра вдень повітря прогріється до +6. Втім, це ненадовго, вже в четвер вдень буде мороз до -3 градусів. 

Новости Днепра про В Україну суне циклон Willy: у Дніпрі бушуватиме непогода

За словами синоптикині, така нестабільна погода ознака того, що весна близько, тому чекати залишилося недовго. 

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Новости Днепра про В Україну суне циклон Willy: у Дніпрі бушуватиме непогодаУкраїнська

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