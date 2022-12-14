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  • На трасі Дніпро – Запоріжжя 38-річного чоловіка збив Hyundai, а потім переїхала фура

На трасі Дніпро – Запоріжжя 38-річного чоловіка збив Hyundai, а потім переїхала фура

Сьогодні 18:19
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13 грудня на трасі Дніпро - Запоріжжя сталася аварія.

Новости Днепра про На трасі Дніпро - Запоріжжя 38-річного чоловіка збив Hyundai, а потім переїхала фура

Там водій Hyundai збив 38-річного чоловіка. Після чого потерпілого переїхала вантажівка DAF.

На жаль, чоловік загинув.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що Hyundai збив чоловіка, коли той переходив дорогу в невстановленому місці. Після зіткнення тіло чоловіка впало на проїжджу частину, де на нього здійснив наїзд вантажний автомобіль DAF.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування.

Новости Днепра про На трасі Дніпро - Запоріжжя 38-річного чоловіка збив Hyundai, а потім переїхала фура

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Новости Днепра про На трасі Дніпро - Запоріжжя 38-річного чоловіка збив Hyundai, а потім переїхала фураУкраїнська

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