На трасі Дніпро – Запоріжжя 38-річного чоловіка збив Hyundai, а потім переїхала фура

13 грудня на трасі Дніпро - Запоріжжя сталася аварія.

Там водій Hyundai збив 38-річного чоловіка. Після чого потерпілого переїхала вантажівка DAF.

На жаль, чоловік загинув.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що Hyundai збив чоловіка, коли той переходив дорогу в невстановленому місці. Після зіткнення тіло чоловіка впало на проїжджу частину, де на нього здійснив наїзд вантажний автомобіль DAF.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування.

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