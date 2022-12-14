На трасі Дніпро – Запоріжжя 38-річного чоловіка збив Hyundai, а потім переїхала фура

Там водій Hyundai збив 38-річного чоловіка. Після чого потерпілого переїхала вантажівка DAF.
На жаль, чоловік загинув.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що Hyundai збив чоловіка, коли той переходив дорогу в невстановленому місці. Після зіткнення тіло чоловіка впало на проїжджу частину, де на нього здійснив наїзд вантажний автомобіль DAF.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування.
Читайте також:
Автор:
Із 2 серпня у Дніпрі розшукували 35-річного Романа Чумічкіна.
Серед небагатьох варіантів провести дозвілля у Дніпрі у зимовий час…
У Дніпрі на одному із житлових масивів з'явився білборд-викриття, на…
Мешканки Дніпра вирішили підготуватися до різдвяно-новорічних свят та вкрали ялинки…