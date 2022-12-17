На трасі Дніпро-Харків посеред дороги спалахнув автомобіль

На трасі поблизу Дніпра згоріло авто.

За словами рятувальників обласного ДСНС, у п’ятницю 16 грудня, на автошляху Харків-Дніпро спалахнув автомобіль. Сталося це поблизу селища Губиниха, Новомосковського району. Виклик до вогнеборців надійшов о 20:46.

Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що загорівся автомобіль Hyundai. Через двадцять хвилин вогонь повністю загасили. На щастя, загиблих чи травмованих немає, але автомобіль згорів вщент.

Нагадаємо, вчора у Дніпрі вибухнув автомобіль.

Читайте також:

Українська

Автор: