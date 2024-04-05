На території Дніпра у позаминулому столітті існували пташині “заводи”, де вчили канарок

У Катеринославі вчили канарок співу.

Цікаві факти з життя заможних мешканців Катеринослава розповіли у Музеї історії Дніпра.

Співочі птахи у клітках – один з атрибутів побутового життя заможних містян ХІХ ст. Краєзнавці кажуть, що їх тримали як у приватних будинках, так і в громадських місцях, у шинках. Деякі поважні “генделики” настільки славилися своїми співаками-кенарями, що публіка спеціально приходила туди їх послухати. Тож снувала ціла промислова галузь – “заводи” з розведення канарок, де не тільки вирощували цих чарівних птахів, а й вчили їх співу, аби потім продавати заможним містянам.

Заводчики не тільки вирощували птахів, а й навчали їх мелодійному співові, підсаджуючи молодих кенарів до найкращих “співців” або самостійно насвистували на дудочці своєму учневі гарні наспіви, – йдеться у повідомленні.

Власницею одного із таких “заводів” була Анна Освальд. Бізнесвумен публікувала рекламні брошури, які залишали на стовпах та у закладах Катеринослава.

За словами власниці “заводу” вчила канарок спеціальна “машина”, а для покупців відбиралися лише найкращі співаки. Що цікаво, взяти собі пташку можна було з листопада до квітня. Влітку пернатими артистами не торгували.

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