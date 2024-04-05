На території Дніпра у позаминулому столітті існували пташині “заводи”, де вчили канарок

Цікаві факти з життя заможних мешканців Катеринослава розповіли у Музеї історії Дніпра.
Заводчики не тільки вирощували птахів, а й навчали їх мелодійному співові, підсаджуючи молодих кенарів до найкращих “співців” або самостійно насвистували на дудочці своєму учневі гарні наспіви, – йдеться у повідомленні.
Власницею одного із таких “заводів” була Анна Освальд. Бізнесвумен публікувала рекламні брошури, які залишали на стовпах та у закладах Катеринослава.
За словами власниці “заводу” вчила канарок спеціальна “машина”, а для покупців відбиралися лише найкращі співаки. Що цікаво, взяти собі пташку можна було з листопада до квітня. Влітку пернатими артистами не торгували.
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